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Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan elenmesi durumunda Avrupa Konferans Ligi'nde eşleceği takımlar da belli oldu:

Avrupa kupalarında kura günü | Üç temsilcimizin rakipleri belli olacak

Avrupa kupalarında kura günü | Üç temsilcimizin rakipleri belli olacak

UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor, 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak. Trabzonspor'un tur atlaması durumunda, 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.

UEFA 'nın gerçekleştirdiği Avrupa kupaları kura çekimi nde Avrupa Ligi 'nde Trabzonspor 'un rakibi belli oldu.

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