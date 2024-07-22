UEFA'nın gerçekleştirdiği Avrupa kupaları kura çekiminde Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'un rakibi belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde yer alan Trabzonspor, 2. ön eleme turunun ilk maçında perşembe günü Ruzomberok ile karşı karşıya gelecek. Rövanş maçı ise 1 Ağustos'ta Trabzon'da yapılacak. Trabzonspor'un tur atlaması durumunda, 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu.
Trabzonspor, Ruzomberok'u elemesi halinde Avrupa Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda Wisla Krakow - Rapid Wien eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunda ilk maçlar 8 Ağustos'ta, ikinci maçlar 15 Ağustos'ta oynanacak.
Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan elenmesi durumunda Avrupa Konferans Ligi'nde eşleceği takımlar da belli oldu:
Maribor
Spartak Trnava
Hajduk Split
Guimaraes
Maccabi Hayfa
CFR Cluj
Kopenhag