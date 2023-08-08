Bordo-mavililerin stadının yeni ismi ‘Papara Park’ olurken; Karadeniz ekibi, bu anlaşmadan 1 milyar 416 milyon TL gelir elde edecek. Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi içinde yer alan ve 1 sezondur isim sponsoru bulunmayan Akyazı Stadyumu’nun sponsorluk anlaşmasında mutlu sona ulaştı. Bordo mavililer, ‘Papara’ ile 5 yıllık sponsorluk anlaşması imzaladı.



HER SEZON İÇİN 236 MİLYON TL+KDV



Trabzonspor’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Papara Elektronik ile stadyum isim sponsorluğunun yanı sıra diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalandı. Buna göre, 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk yapılan anlaşma karşılığında Trabzonspor'a yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1 milyar 416 milyon TL ödeme yapılacak. Öte yandan, yıllık bedel her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında artırılacak.



BORÇLAR HAFİFLEYECEK



Anlaşmadan elde edilecek kazancın önemli kısmı, kulübün Bankalar Birliği’ne olan borçlarının ödenmesinde kullanılacak. Yapılan anlaşma bordo-mavili camianın tarihinin en büyük sponsorluk anlaşması olarak kayıtlara geçti. Sponsorluk anlaşmasında imzalar geçtiğimiz günlerde atılırken bu hafta yapılması planlanan lansman, Antalyaspor maçı sonrasına ertelendi.