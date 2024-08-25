Yaz transfer döneminin etkin takımlarından Trabzonspor transferlerine devam ediyor. Ausburg forması giyen ve önceki gece 03:00 sularında yeni transferine kavuşan Muhammed Cham'ın maliyeti belli oldu. 23 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrolünden geçmesinin ardından resmi imzayı atacağı ifade edildi. Bordo mavililer genç futbolcu için Ausburg'a 4 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

Çok mutluyum

Havaalanında yoğun bir taraftar grubunun karşıladığı Avusturyalı futbolcu havaalanında yaptığı açıklamada," Çok heyecanlıyım. Bu sürecin uzun sürdüğünü biliyorum ama sonuç olarak buradayım. Ben de Almanya’da bu sürecin sonuçlanmasını ve buraya gelmeyi umut ediyordum. Mutluyum. Kendimi 10 numara olarak söyleyebilirim ama önemli olan hocamın ve takımın neler istediği” dedi. Kariyerinde 214 resmi maça çıkan ve 42 gol, 34 asistlik performans gösterdi.