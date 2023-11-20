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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; 2023 Ocak-Ekim döneminde Trabzon'u ziyaret eden turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artışla, 1 milyon 216 bin 37'ye yükseldi. Yabancı turist sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59 artarak 684 bin 130'a, yerli ziyaretçi sayısı da yüzde 21 artışla 531 bin 907'ye ulaştı. Trabzon'a en çok ziyaretçi gönderen ülke, 279 bin 902 kişi ile Suudi Arabistan olurken; 59 bin 754 ile Umman ikinci, 42 bin 147 ile Kuveyt üçüncü, 42 bin 60 ile Birleşik Arap Emirlikleri dördüncü, 36 bin 219 kişiyle de Ürdün beşinci sırada yer aldı.



SÜMELA MANASTIRI'NA 426 BİN 165 ZİYARETÇİ

Sümela Manastırı'nı 10 ayda 426 bin 165 turist gezdi. Manastıra gelen turist sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artış gerçekleşti. 2022'de 228 olan konaklama tesisi sayısı, bu yıl yüzde 7 artışla 245'e ulaştı. 16 bin 965 olan yatak sayısı da yüzde 4 yükselerek 17 bin 594'e çıktı.

Trabzon'a bu yılın 10 ayında 62 ülkeden 3 bin 685 uçak seferi düzenlendi. Şehre yapılan uçuş sayısında önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 26 artış görüldü. Geçen yılın ocak-ekim döneminde Trabzon Havalimanı dış hatlar terminaline 66 bin 349 kişi gelirken, bu yılın aynı dönemindeki yolcu sayısı yüzde 22 artarak 46 bin 476'ya ulaştı.