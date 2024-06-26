Motorlu Kara Taşıtları istatisiklerine göre Mayıs ayında 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, 920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı. 5 aylık verilere göre kaydı yapılan taşıtlarda gri renk tercih sebebi oldu.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayına yönelik Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerini yayımladı.

Buna göre 232 bin 401 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,4 arttığı gözlendi. Mayıs ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 61,5, otobüste yüzde 38,8, otomobilde yüzde 38,2, kamyonda yüzde 31,1, minibüste yüzde 26,2, traktörde yüzde 25,7, kamyonette yüzde 25,6 ve motosiklette yüzde 4,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yakıt cinslerine göre dağılımı, Mayıs 2024

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,0 artarken, trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Mayıs ayı sonu itibarıyla 29 milyon 791 bin 66 oldu. Buna göre Mayıs ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 52,5'ini otomobil, yüzde 18,6'sını motosiklet, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 7,5'ini traktör, yüzde 3,3'ünü kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Mayıs ayında 920 bin 604 adet taşıtın devri yapıldı. TÜİK verilerine göre Mayıs'ta trafiğe kaydı yapılan otomobillerin %9,5'i Renault, %9,5'i Volkswagen, %8,6'sı Chery, %8,1'i Fiat, %5,4'ü Hyundai, %5,4'ü Peugeot, %5,0'ı Citroen, %4,7'si Opel, %4,4'ü Toyota, %4,0'ı Skoda, %3,5'i Dacia, %3,5'i Honda, %3,1'i Ford, %2,8'i MG, %2,7'si Mercedes-Benz, %2,2'si BMW, %2,0'ı Nissan, %1,6'sı Audi, %1,4'ü Kia, %1,4'ü Volvo ve ,1'i diğer(2) markalardan oluştu.

Ocak-Mayıs döneminde 1 milyon 62 bin 420 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Aynı dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 65,1'i benzin yakıtlı olup, Ocak-Mayıs döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldığı, Ocak-Mayıs döneminde kaydı yapılan otomobillerin 168 bin 341'i gri renk olduğu da istatisiki verilere yansıdı.