Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılının Ocak-Mayıs dönemine ait motorlu araç istatistiklerini açıkladı. Bu yıl, trafikte kayıtlı araç sayısında önemli bir artış yaşandı. 2022'nin aynı dönemine göre %23 artışla trafiğe 1 milyon 62 bin 420 yeni araç katıldı. Bunun yanında, 11 bin 620 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısında 1 milyon 50 bin 800 artış oldu.

Benzinli araçlar ve gri renk tercih edildi

Ocak-Mayıs döneminde trafiğe kaydedilen 433 bin 4 otomobilin yakıt türlerine bakıldığında, %65,1'i benzinli, %13,2'si hibrit, %12,6'sı dizel, %7,9'u elektrikli ve %1,2'si LPG'li araçlardan oluştu. Mayıs sonu itibariyle trafiğe kayıtlı toplam 15 milyon 651 bin 542 otomobilin ise %35'i dizel, %32,7'si LPG, %29,5'i benzin, %1,8'i hibrit ve %0,7'si elektrikli araçlardı.

Renk tercihlerinde ise, 2023'ün ilk beş ayında trafiğe kaydedilen otomobillerin %38,9'u gri, %25'i beyaz, %12,8'i siyah, %11,8'i mavi, %6,3'ü kırmızı, %2,7'si yeşil, %1'i turuncu, %0,5'i sarı, %0,5'i mor ve %0,4'ü diğer renklerdeydi.

Mayıs ayında en çok satan markalar

Mayıs ayında toplam 232 bin 401 araç trafiğe kaydedildi. Bu araçların %47,9'unu motosikletler, %38,5'ini otomobiller, %7,5'ini kamyonetler, %3,5'ini traktörler, %1,7'sini kamyonlar, %0,5'ini minibüsler, %0,3'ünü otobüsler ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı bir önceki aya göre %18,4 arttı. Mayıs ayında trafiğe kaydedilen otomobil sayısı 89 bin 419 oldu.

Markalara göre dağılımda, Renault ve Volkswagen %9,5'lik pay ile ilk sırayı paylaşırken, Chery %8,6 ile üçüncü sırada yer aldı. Fiat %8,1, Hyundai ve Peugeot %5,4, Citroen %5, Opel %4,7, Toyota %4,4 ve Skoda %4'lük pay aldı. Diğer dikkat çeken markalar arasında Dacia, Honda, Ford, MG, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, Audi, Kia ve Volvo bulunuyor.