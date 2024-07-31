İstanbul Gaziosmanpaşa'da trafiği tehlikeye atan iki sürücüye toplamda 43 bin 914 lira ceza kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, TEM Otoyolu'nda tehlikeli araç kullanımıyla ilgili sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Tehlikeli sürücüler tespit edildi

Polis ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde kimlikleri belirlenen sürücüler G.Y. ve T.B.'yi yakaladı. Yapılan incelemeler sonucu, iki sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerinden cezai işlem uygulandı.

Toplamda 43 bin 914 lira ceza kesildi

G.Y. ve T.B.'ye, "makas atmak", "saygısızca araç kullanmak" ve "araçların sağından veya banketlerden geçmek" suçlarından toplamda 30 bin 937 lira ceza kesildi. Ayrıca, T.B.'ye "mahkemece ehliyeti alındığı halde araç kullanmak" ve "araç dışına bir şey atmak" suçlarından 12 bin 977 lira daha ceza verildi. T.B.'nin sürücü belgesi daimi olarak iptal edildi.