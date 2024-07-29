İzmir de park yasağı olan yerlere araçlarını park eden araç sahipleri için Trafik çekici ekipleri göz açtırmıyor.

Sürücüler artık rast gele yerlere araçlarını park edenlere, Trafik ekipleri hemen müdahale ederek araçları park yasağı olan yerlerden çekerek yedi emin oto parkına çekiyorlar. Bu durum da 600 tl Trafik cezası 1090 tl de yedi emin otoparkına ceza ödemek zorunda kalan sürücüler “İzmir’in mutlaka otopark sorunu var. Kısa vadeli uygun gördüğümüz yerlere aracımızı bıraktığımızda hemen araçlarımızı çekiyorlar, bu zaman da bu cezalar çok. Yöneticiler acilen otopark sorununu çözmeleri lazım”dediler.