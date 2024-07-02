Avukat Yavuz'un açıklamalarına göre, trafik cezalarıyla ilgili olarak sürücülere tebligat yapılmadan uygulanan cezaların yasal olmadığı belirtiliyor. Bu durum, sürücülerin haklarını savunarak yüksek cezaların iptal edilmesini sağlıyor.

Avukat Yavuz'a göre, hukuki süreçlerde sürücülere tebligat yapılması, borçlarının ve cezalarının bildirilmesi gerekiyor. Ancak pratikte bu adım atılmadan cezalar kesilebiliyor ve bu durum yasal bir eksiklik olarak değerlendiriliyor.

Eğer sürücüye ceza tebligatı yapılmamışsa, borca itiraz etmek ve cezanın iptal edilmesini talep etmek mümkün olabiliyor. Avukat Yavuz, bu yöntemle birçok cezanın başarıyla iptal edildiğini ifade ediyor.

Avukat Yavuz'un vurguladığı gibi, ekonomik sıkıntılar göz önüne alındığında, tebligat yapılmadan yüksek cezaların kesilmesi vatandaşları mağdur ediyor. Bu durum, adaletin ve hukukun gerekliliklerine uygun değil.

Ceza İptali Örnekleri

Trafik cezalarıyla ilgili olarak yapılan hukuki itirazlar sonucu birçok sürücünün cezalarının iptal edildiği örneklerle destekleniyor. Bu durum, sürücülerin haklarını savunma yolunda etkili bir yöntem olarak görülüyor.

Yargıtay'ın benzer konularda verdiği kararlar da, tebligat yapılmadan kesilen cezaların hukuka aykırı olduğunu vurguluyor. Bu doğrultuda, sürücülerin hukuki mücadelelerinde başarılı olma olasılığı artıyor.