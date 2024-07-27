Trafik jandarması, motosiklet ve bisiklet sürücülerine yönelik kask kullanımı, koruma gözlüğü takma, reflektif yelek giyme ve temel trafik kurallarına uyma konularında önemli bilgiler verdi.

Güzelçamlı'da trafik bilgilendirme etkinliği

Aydın'ın Kuşadası ilçesine bağlı Güzelçamlı Mahallesi'nde trafik jandarması, Milli Park girişinde motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli bisiklet sürücülerine yönelik trafik güvenliği konularında bilgilendirme gerçekleştirdi. Etkinlikte trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların önlenmesi amacıyla sürücülere; kask kullanımı, koruma gözlüğü takma, reflektif yelek giyme ve temel trafik kurallarına uyma konularında detaylı bilgiler aktarıldı.

Güvenli sürüş için bilgilendirme

Toplamda 34 motosiklet sürücüsü ve yolcusunun katıldığı etkinlikte, sürücülerin ve yolcuların güvenli bir sürüş deneyimi yaşaması için dikkat etmeleri gereken hususlar detaylı bir şekilde anlatıldı. Jandarma ekipleri, kask kullanımının hayati önemi, koruma gözlüğünün sağladığı koruma, reflektif yeleklerin görünürlüğü artırması ve temel trafik kurallarına uyumun kazaların önlenmesindeki rolünü vurguladı.

Sürekli denetim ve bilgilendirme

Jandarma ekipleri, bu tür bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceğini ve sürücülere yönelik denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti. Sürücülerin trafik kurallarına uyması ve güvenli sürüş kurallarını benimsemeleri için düzenli olarak bilgilendirme ve denetim çalışmaları yapılacağı açıklandı.