Günümüzde artan trafik yoğunluğu ve dikkatsizlikler neticesinde trafik kazaları, can kayıplarına ve büyük maddi hasarlara neden olmaktadır.

Birçok aileler yok oluyor.

Bu durum, hem bireysel hem de toplumsal bir sorundur. Peki, trafik kazalarını önlemek için neler yapabiliriz. Hız, trafik kazalarının en büyük nedenlerinden biridir. Hız sınırlarını aşmak, ani duruşlarda aracın kontrolünü kaybetmeye ve kazalara yol açabilir. Araçi seyir mesafelerini çok iyi ayarlamılıyız. Alkol ve uyuşturucu, reaksiyon süresini yavaşlatır ve dikkat dağınıklığına neden olur. Bu durum, trafikte büyük risk oluşturur. Emniyet kemeri, kazalarda hayat kurtaran en önemli güvenlik ekipmanlarından biridir.Hem sürücü hem de yolcuların emniyet kemeri takması zorunludur. Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak, dikkatin dağılmasına ve kazalara yol açabilir. Araç kullanırken telefonla konuşmak veya mesaj yazmak kesinlikle yapmamılıyız. Trafik levhaları, güvenli sürüş için önemli uyarılar içerir. Levhalara uymak, kazaların önlenmesinde büyük rol oynar. Aracınızın periyodik olarak bakımlarını yaptırmak, teknik arızalardan kaynaklanan kazaları önler.Yorgunluk, reaksiyon süresini yavaşlatır ve dikkat dağınıklığına neden olur.Yorgun hissettiğinizde araç kullanmaktan kaçının.

Yaya geçitlerini kullanmak, güvenli bir şekilde karşıya geçmenizi sağlar. Kırmızı ışıkta yola çıkmak, hem sizin hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atar. Kulaklık kullanmak, çevrenizdeki sesleri duymanızı engeller ve kazalara yol açabil Bisiklet şeritleri, bisikletlilerin güvenli bir şekilde yol almasını sağlar.

Okullarda ve sürücü kurslarında yol güvenliği eğitimi verilmesi, bilinçli sürücüler yetiştirilmesinde önemlidir. Yolların düzenli olarak bakımının yapılması ve güvenli hale getirilmesi, trafik kazalarını azaltır. Toplu taşıma kullanımının teşvik edilmesi, özel araç kullanımını azaltır ve trafik yoğunluğunu düşürür. Trafik denetimleri, sürücüleri kurallara uymaya teşvik eder ve kazaların önlenmesine yardımcı olur.

HAYATIMIZI VE HAYATLARI KORUMAK HEPİMİZİN GÖREVİDİR..!

Saygırımla