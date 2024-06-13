Bunlar da ilginizi çekebilir

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada araçtaki beş kişi yaralandı.

Şırnak ’ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kaza da bir ağır beş kişi yaralandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.