Şırnak’ın İdil ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada bir ağır beş kişi yaralandı.
Kaza, 16.00 sıralarında İdil ilçesi Sırtköy beldesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 DF 791 plakalı hafif ticari araç, virajı aldığı sırada kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada araçtaki beş kişi yaralandı.
İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak İdil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA