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Olay yerinden kaçan ve 71 gün sonra Anadolu Adliyesine giderek teslim olan Ünlü, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. Anadolu 20. Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılama sonucunda sanık, "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

Bisikletli bir grup, Bostancı'da Sahil Yolu'nda geçen yıl 34 GNE 745 plakalı otomobilin, bisikletiyle ilerleyen Güzelgün'e çarptığı yerde bir araya geldi.

İSTANBUL (AA) - Kadıköy 'de geçen yıl trafik kazasında hayatını kaybeden bisiklet sürücüsü Doğanay Güzelgün , arkadaşları tarafından gerçekleştirilen bisiklet turuyla anıldı.

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