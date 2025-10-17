TBMM Genel Kurulunda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu değişikliğiyle, hız ihlali, kural tanımaz sürücülük ve kazalarda olay yerini terk etme gibi eylemlere yönelik cezalar artırılıyor. Amaç; 2030’a kadar trafik kaynaklı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak.

TBMM’de trafik cezalarına yeni düzenleme

TBMM Genel Kurulunda Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülüyor.

Teklif, trafik cezalarının caydırıcılığını artırmayı ve trafik güvenliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, teklifin 4. Yargı Reformu Stratejisi doğrultusunda hazırlandığını belirterek, “Amacımız 2030 yılına kadar trafik kazalarına bağlı can kayıplarını yüzde 50 azaltmak ve 2050’ye kadar sıfır can kaybına ulaşmak” dedi.

Trafikte caydırıcılık hedefi

Yüksel, trafikteki ölüm ve yaralanmaların azaltılması için cezaların yeniden düzenlendiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

“Trafik güvenliğini tehlikeye atan davranışlara yönelik yaptırımların caydırıcılığı artırılacak.

Olay yerini zaruret dışında terk etmek ayrı bir suç olacak.

Sürücü belgesinin geri alınması ve trafikten men cezaları genişletilecek.”

Yeni düzenlemeyle birlikte trafik güvenliğini tehdit eden saldırgan sürücülük, hız ihlali ve kırmızı ışık ihlali gibi fiillere yönelik cezaların katlanarak artması bekleniyor.

Trafik kazalarında caydırıcılık eksikliği

Yüksel, 2024 yılında trafik denetimlerinin artmasına rağmen bir önceki yıla göre yalnızca 197 daha az can kaybı yaşandığını hatırlattı.

Bu durumun mevcut cezaların “yeterince caydırıcı olmadığını” gösterdiğini ifade etti.

"Amaç cezalarla gelir sağlamak değil, trafikte vicdan rehberi oluşturmak. Cezaları kamu yararı ve can güvenliği için artırıyoruz." dedi.

50 milyar liralık ceza tahsil edildi

Yılın ilk 10 ayında 50 milyar lira trafik idari para cezası tahsil edildiğini belirten Yüksel, bunun 25 milyar lirasının Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’na aktarıldığını söyledi.

Ayrıca, 111 bin yaka kamerası tedarik edilerek yıl sonuna kadar trafik ekiplerine dağıtılacağını açıkladı.

“Trafik denetimlerinde şeffaflık esas. Her polis memurunun üzerinde yaka kamerası olacak.” dedi.

Radar denetimleri şeffaf olacak

Son dönemde “radar tuzağı” iddialarına da yanıt veren Yüksel, radar noktalarının önceden duyurulacağını belirtti.

“Gizli radar uygulaması yapılmayacak. Vatandaşlarımız, gidecekleri güzergâhlarda kaç radar bulunduğunu önceden görebilecek.”

Yeni düzenlemeye göre:

Yerleşim yeri içinde 5 km/s,

Yerleşim yeri dışında 10 km/s hız toleransı uygulanacak.

Trafik kazalarının ekonomik maliyeti 300 milyar TL

Yüksel, trafik kazalarının yalnızca maddi değil, aynı zamanda sosyal ve psikolojik kayıplara da neden olduğunu vurguladı.

2013–2018 yılları arasında yapılan bir çalışmada, kazaların ülke ekonomisine yaklaşık 300 milyar TL maliyet oluşturduğu belirtildi.

“Kazalarda hayatını kaybeden sadece bir insan değil, bir aile, bir toplumun geleceğidir.” dedi.

2024’te hız ihlali kazaları alarm veriyor

Yüksel’in paylaştığı verilere göre:

2024 yılında günde ortalama 17,4 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti.

Bunların 10’u sadece hız ihlali nedeniyle meydana geldi.

2019–2024 yılları arasında 30 km/s hız sınırında 1356,

50 km/s hız sınırında ise 7689 vatandaş yaşamını yitirdi.

Kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor

TBMM Genel Kurulunda kanun teklifinin birinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, birleşimi 21 Ekim Salı saat 15.00’te toplanmak üzere kapattı.