Türkiye’de zorunlu trafik sigortasında primler son 5 yılda 10 kata varan artış gösterdi. Bugün en düşük poliçe 8 bin TL’den başlarken, rakamlar binek araçlarda 45 bin TL’ye, ticari araçlarda ise 270 bin TL’ye kadar çıkıyor. Artan maliyetler sürücüleri farklı yöntemler aramaya iterken, bazı araç sahipleri 40 bin TL’ye kadar tasarruf edebildiklerini söylüyor.

5 yılda 10 kat artış

2020’de 400-600 TL’den başlayan zorunlu trafik sigortası primleri, 2025 itibarıyla 8 bin TL’ye yükseldi. Çoğu binek araç için fiyatlar 15-18 bin TL bandında seyrediyor. Ancak bazı poliçeler 45 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Ticari araçlarda tablo daha ağır

Hafif ticari araçlarda primler 15-60 bin TL, minibüslerde 20-50 bin TL, otobüslerde 50-270 bin TL, kamyonlarda 25-100 bin TL arasında değişiyor. Ticari taksilerde ise rakam 115 bin TL’ye kadar ulaşıyor.

Sürücüler farklı yöntemlere yöneliyor

İstanbul’da sigorta acentesi işleten İbrahim Caymaz, araç almadan önce aile bireylerinin kimlik numaraları üzerinden teklif alındığını belirterek şunları söyledi:

“En risksiz görülen kişinin üzerine araç kaydediliyor. Böylece binek araçlarda 40 bin TL’ye, ticari araçlarda ise 150-200 bin TL’ye kadar tasarruf sağlanabiliyor.”

Sigortasız araç sayısı artıyor

Yükselen fiyatlar nedeniyle trafikte sigortasız araç sayısının arttığına dikkat çekiliyor. Bazı sürücüler araçlarını hiç kullanmazken, bazıları poliçe yaptırmadan trafiğe çıkıyor. Polis çevirmesine yakalananların ise acentelere “Hemen poliçe kes” çağrısı yaptığı ifade ediliyor.

Kasko ile yarışıyor

2020’de kasko fiyatları trafik sigortasının yaklaşık 5 katıydı. Bugün ise tablo tersine döndü. Ortalama bir binek aracın trafik poliçesi 10-15 bin TL seviyesindeyken, kasko yaptırmak çoğu zaman 20-25 bin TL’ye mümkün olabiliyor.

Sigortacılar, “Trafik poliçelerinden zarar ediyoruz, bu yüzden fiyatlar yükseliyor” açıklamasını yaparken, araç sahipleri artan maliyetler nedeniyle ya araçlarını parkta bırakıyor ya da risk alarak sigortasız yola çıkıyor.