Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde birçok noktada devam eden yapım, bakım ve onarım çalışmaları trafiği etkiliyor. Bu kesimlerde sürücülerin özellikle yavaş gitmeleri ve trafik işaretlerine uygun hareket etmeleri gerekiyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 22-25. kilometreleri arasında ve devamındaki O-21/28 yolunun 0-4. kilometreleri Tüneller mevkisinde Kırkgeçit 15. Viyadüğü'nde derz çalışması yapıldığı için Ankara istikametinden iki yönlü ulaşım sağlanıyor.

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge-Çağlayan kavşakları 7-8. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir-İstanbul yönlerinde emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sürdürülüyor.

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Düziçi kavşaklarındaki Şekerdere Viyadüğü'nde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatıldı. Bu bölgede ise Gaziantep istikametinden iki yönlü ve kontrollü ulaşım sağlanıyor.

Denizli-Kale-Muğla yolunun 39-44. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Polatlı-Haymana yolunun 2-40. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama yenileme çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Malatya-Sivas devlet yolunun 60. kilometresinde bulunan Yeni Tohma Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları devam ettiği için ulaşım Eski Tohma Köprüsü'nden kontrollü olarak sağlanıyor.

Trabzon-Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde yapılacak elektrik, elektronik, mekanik sistemleri yapım, bakım ve onarım çalışması sebebiyle gece saatlerinde geçit üstü bağlantı yollarından ulaşım sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 43-46. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl istikametinden iki yönlü olarak devam ediyor.

İnebolu-Küre-Kastamonu yolunun 27-33. kilometreleri arasında ve Ermenek-Mut yolunun 10-30. kilometreleri arasında yapılan asfalt sathi kaplama ve diğer yapım çalışmaları sırasında sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine kesinlikle uymaları gerekmektedir.