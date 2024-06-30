2.7 milyonun üzerinde aracın kontrol edildiği denetimlerde, 433 bin sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.

Hızlı ve kural tanımaz sürücülere göz açtırılmadı!

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, denetimlerde en sık karşılaşılan ihlaller arasında hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama ve periyodik muayene süresini geçirme yer aldı. 140 binin üzerinde sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesilirken, 29 bin araç muayenesiz yakalandı. Emniyet kemerini takmayan 16 binin üzerinde sürücüye de cezai işlem uygulandı.

Bakan Yerlikaya'dan can güvenliği çağrısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Hız yapmayalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sevdiklerimize ulaşmak içindir, ayırmak için değil" dedi.