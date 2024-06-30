2.7 milyonun üzerinde aracın kontrol edildiği denetimlerde, 433 bin sürücü ve araca cezai işlem uygulandı.
Hızlı ve kural tanımaz sürücülere göz açtırılmadı!
Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, denetimlerde en sık karşılaşılan ihlaller arasında hız sınırını aşma, emniyet kemeri takmama ve periyodik muayene süresini geçirme yer aldı. 140 binin üzerinde sürücüye hız ihlali nedeniyle ceza kesilirken, 29 bin araç muayenesiz yakalandı. Emniyet kemerini takmayan 16 binin üzerinde sürücüye de cezai işlem uygulandı.
Bakan Yerlikaya'dan can güvenliği çağrısı
Emniyet ve Jandarma Trafik Ekiplerimizce 20-27 Haziran 2024 tarihleri arasında:June 30, 2024
2️⃣ Milyon 7️⃣8️⃣6️⃣ bin 4️⃣5️⃣1️⃣ araç denetlendi.
❌ Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan
1️⃣8️⃣9️⃣ sürücüye işlem yapıldı.
❌ Hız… pic.twitter.com/RW6jeS2u5s
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyararak, "Hız yapmayalım, emniyet kemeri takmayı ihmal etmeyelim. Yolculuklar sevdiklerimize ulaşmak içindir, ayırmak için değil" dedi.