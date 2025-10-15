Trafikte yeni ceza dönemi için geri sayım başladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilmesi halinde yürürlüğe girecek düzenlemeyle, 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren trafik denetimlerinde “tolerans payı” tamamen kaldırılacak.

Yeni sistemle birlikte hız sınırlarını aşan sürücülere uygulanacak para cezaları da önemli ölçüde artırılıyor. Mevcut uygulamada belirli oranlarda hız toleransı tanınırken, yeni düzenleme bu payı tamamen ortadan kaldırıyor.

Yerleşim yerleri içinde hız sınırını 6-10 km/s aşanlara 2.000 TL,

11-15 km/s aşanlara 4.000 TL,

16-20 km/s aşanlara 6.000 TL,

21-25 km/s aşanlara 8.000 TL,

26-35 km/s aşanlara 12.000 TL,

36-45 km/s aşanlara 15.000 TL,

46-55 km/s aşanlara 20.000 TL,

56-65 km/s aşanlara 25.000 TL,

66 km/s ve üzeri aşanlara ise 30.000 TL para cezası uygulanacak.

Yerleşim yerleri dışında ise cezalar şöyle sıralanıyor:

11-15 km/s aşımına 2.000 TL,

16-20 km/s aşımına 4.000 TL,

21-25 km/s aşımına 6.000 TL,

26-30 km/s aşımına 8.000 TL,

31-40 km/s aşımına 12.000 TL,

41-50 km/s aşımına 15.000 TL,

51-60 km/s aşımına 20.000 TL,

61-70 km/s aşımına 25.000 TL,

71 km/s ve üzeri aşımda ise 30.000 TL para cezası kesilecek.

Uygulama yürürlüğe girdiğinde, radar ve diğer denetimlerde hız sınırına ek olarak tanınan “%10 tolerans payı” artık geçerli olmayacak. Yetkililer, yeni sistemle birlikte kazaların azaltılması ve trafik güvenliğinin artırılmasının hedeflendiğini belirtiyor.