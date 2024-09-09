Ankara’nın Etimesgut ilçesinde, bir kahvaltı daveti trajediye dönüştü. Y.E., kayınpederi Cemil Cesur’u henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü bıçaklayarak öldürdü. Olay, Süvari Mahallesi’nde meydana geldi.

Tartışma kanlı sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, Y.E., kahvaltıya davet ettiği kayınpederi Cemil Cesur ile arasında çıkan tartışma sırasında öfkesine yenik düştü. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Y.E., Cemil Cesur’u vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçakladı.

Zanlı olay yerinde gözaltına alındı

Olayın yaşandığı bina sakinlerinin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Cemil Cesur’un olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Zanlı Y.E., olay yerinden kaçmaya çalışırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın şahitleri karışık durumu anlattı

Esnaf İbrahim Yıldız, olayın yaşandığı binada düğün olduğunu ve bu sebeple kargaşa yaşandığını belirtti. Yıldız, “Kayınpeder damadını kahvaltıya davet etmiş. Ancak aralarındaki tartışma büyüyerek cinayetle sonuçlandı. O sırada düğün olduğu için olayın karmaşası daha da arttı. Polisler geldiğinde bina içindeki düğün ve cenaze evindeki kalabalık birbirine karıştı. Kimse tam olarak ne olduğunu anlamadı” şeklinde konuştu.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.