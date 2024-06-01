TEKİRDAĞ (AA) - Heraion-Teikhos (Hera'nın Şehri) Antik Kenti Kazı Başkanlığı ile Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi iş birliğiyle Trak Kralı Kersebleptes'in bal mumundan heykeli yaptırılacak.

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan Heraion-Teikhos Antik Kenti'nden Trak uygarlığına ait çıkartılan günlük yaşama ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserler Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'nde sergileniyor.

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, antik kentten çıkartılan eserlerin Trakların yaşamını gözler önüne serdiğini söyledi.

Müzede, Trak uygarlığına ait önemli eserlerin sergilendiğini belirten Tarkan, bu eserlerin içerisinde en merak edilenin Trak Kralı Kersebleptes'in iskeletinin ve değerli eşyalarının olduğunu ifade etti.

1998 yılında yapılan kazılarda krala ait 2 tacın bulunduğunu ve bunların nadir eserler olduğunu dile getiren Tarkan, "Bu taçlardan biri rahip tacı, diğeri kral tacı. Bunun Trakya'da örneği yok. Hatta dünyada nadir ünik eserlerden biri." dedi.

Müzeye gelenlerin, aralarında Traklara ait takı, sikke, silah ve kabartmaların da bulunduğu eserleri hayranlıkla incelediğini vurgulayan Tarkan, yıl boyunca Trakları merak eden çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir ettiklerini dile getirdi.

Trak Kralı Kersebleptes'in heykelinin ayrı bir öneminin olduğunun anlatan Tarkan, "Kralın mezarı açıldıktan sonra restorasyonu yapılmış ve müzemizde teşhir edilmiş. İskeletiyle ilgili Prof. Dr. İlter Uzel tarafından 1998 yılında Türkiye'de ilk olarak bir etlendirme çalışması yapılmış ve çalışmayla Kersebleptes'in heykeli yapılarak müzemizde sergileniyor." diye konuştu.

Tarkan, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Karaevli Mahallesi'nde bulunan kazı alanının ören yeri olarak ziyarete açılması için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kralın, etlendirme yöntemiyle yapılan heykelinden sonra, bal mumundan heykelinin de yapılacağını belirten Tarkan, "Heraion-Teikhos Antik Kenti Kazı Başkanlığı ve Müdürlüğümüz arasında yürütülen çalışmayla Trak Kralı Kersebleptes'in bal mumu heykeli yapılacak. Heykel, Karaevli Mahallesi'nde oluşturulacak olan karşılama merkezinde sergilenecek ve tüm ihtişamıyla ziyaretçileri karşılayacak. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.



