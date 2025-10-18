Uşak’ın Ulubey ilçesinde traktörle çarpışan otomobildeki karı koca yaralandı. Yaralılar itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta traktör ve otomobil çarpıştı
Uşak’ın Ulubey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, traktörle otomobilin çarpışması sonucu bir çift yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, H.G. (60) idaresindeki 35 AEF 158 plakalı otomobil, Ulubey-Eşme kara yolunda seyir halindeyken İnay köyü yakınlarında tali yola dönüş yapan V.K. (61) yönetimindeki 64 LT 928 plakalı traktörle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde bulunan sürücü ve eşi araç içinde sıkıştı.
AFAD ve itfaiye ekipleri kurtardı
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü H.G., AFAD ve itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarıldı. Yaralanan H.G. ve eşi G.G. (56) ambulanslarla Ulubey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
İlk müdahaleleri burada yapılan yaralı çift, daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Yetkililer, kazanın tali yola dönüş yapan traktörün manevrası sırasında meydana geldiğini, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.