Tiran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Balkan Üniversiteler Birliği’nin 8. Genel Kurul Toplantısı’nda, Trakya Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi ve Zenica Üniversitesi arasında ikili iş birliği anlaşması yapıldı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Üniversiteler arasında eğitim, araştırma ve diğer faaliyet alanlarında eğitimsel ve kültürel iş birliğini geliştirmek, öğrenci ve akademisyen değişim faaliyetleri ile staj imkânları oluşturmak ve akademik, sanatsal ve kültürel etkinlikler düzenlemek amacıyla Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Zenica Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Avdušinović arasında anlaşmalar imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, BUA toplantılarının önemli iş birliklerine de zemin hazırladığını ifade ederek “Balkan Üniversiteler Birliği akademik, kültürel ve bilimsel olmak üzere üniversitelerin birçok alanda bilgi paylaşımda bulunduğu ve iş birlikleri gerçekleştirdiği bir birlik. Bu kapsamda Trakya Üniversitesi olarak bugün Balkanlar’daki iki önemli üniversite ile ikili iş birliğine imza attık. Bu anlaşmalar hem üniversitelere hem de birliğe güç katmaktadır. Trakya Üniversitesi olarak amacımız, Balkanlar’daki kurumların daha güçlü olmasını sağlamak ve Balkanlara daha çok katkı sağlamaktır. Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşmalar ise bu amacımız doğrultusunda atılmış adımlardır.” dedi.