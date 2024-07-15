EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla anma programları düzenlendi.

Edirne'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve milletin iradesiyle bertaraf edildiğini söyledi.

15 Temmuz gecesi Türk milletinin korkusuzca meydanlara indiğini, tankların ve tüfeklerin karşısında dimdik durduğunu vurgulayan Vali Sezer, "O karanlık gecede genç yaşlı demeden her birimiz vatan savunmasında birleştik. Aziz milletimizin her bir ferdi, bu karanlık gecede, cumhuriyete, demokrasiye ve iradesine sahip çıkarak FETÖ mensuplarının hain emellerine ulaşmasına izin vermediler." dedi.

Sezer, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin büyük bir kahramanlık gösterdiğini ve millet olarak bununla gurur duyduklarını ifade etti.

Hain darbe girişiminin Türk milletinin devletine ve bağımsızlığına sahip çıkması sonucu önlendiğini anımsatan Sezer, şunları kaydetti:

"Darbe girişiminde bulunanlar her şeyi hesap ettiler ama hesap etmedikleri bu milletin 3 bin yıllık bir geçmişe sahip olmasıdır. Bu milletin değerler üzerinden tanımlanmış bir millet olmasını hesap edemediler. 15'lilerin Çanakkale'ye nasıl gittiğini unuttular. İzmir'de Hasan Tahsin'in kurşunu hangi duyguyla ilk kez sıktığını unuttular. Fethi Sekin'i unuttular. 15 Temmuz gecesi sokağa inecek ve şehadete yürüyebilecek yüz binleri hesap etmediler. Bu yüz binlerin içerisinde kuaföründen teknisyenine, devlet memurundan ev hanımına kadar herkes tek yürek içerisinde bu millet için, bu milletin istikrarı için yürüdüler.

Bu coğrafyada 1000 yıldan beri nasıl ayakta kaldığımızı ve birbirimize nasıl tutkun olduğumuzu hesap edemediler. 15 Temmuz gecesi Ömer Halisdemir'in gösterdiği kahramanlık hepimizin yüreğinde bir ateş gibi yanmaktadır. Halisdemir, darbenin seyrini değiştiren cesaretiyle milletimizin bağımsızlık mücadelesine ne kadar kararlı olduğunu bizlere bir kere daha göstermiştir."

Sezer, 15 Temmuz gecesi destanlar yazıldığını ve yaşananların unutulmaması gerektiğinin altını çizdi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından sancak teslim töreni gerçekleştirildi. Vali Sezer sancağı öperek teslim aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının meydanda büyük ekrana yansıtılmasının ardından 15 Temmuz konulu videolar izlendi.

Anma programında 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve sanatçı Ahmet Sula, "15 Temmuz’u Anlamak" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Trakya Üniversitesi Balkan Müzik Topluluğu, Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu ve Edirne Belediye Bandosu konseriyle süren programda, Diyanet İlahi Grubunca kaside ve ilahilerin okunup şehitler için dua edildi.

Programa, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Uğur Bay, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Murat Ahmet Yörük, 9. Hudut Tugay Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Edirne Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin, Erdoğan Beypınar ve Eyyüp Batuhan Ciğerci, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Anma programları kapsamında Devecihan Kültür Merkezi'nde, Anadolu Ajansının (AA) fotoğraflarının da yer aldığı 40 fotoğraftan oluşan "Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi" açıldı.

- Tekirdağ

Valilik önünde düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam etti.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi milletin özgürlüğüne, ülkenin geleceğine pranga vurulmak istendiğini söyledi.

Milletin vergileriyle alınan tanklar, uçaklar, helikopterler ve silahların kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halka çevrildiğini ifade eden Soytürk, "Milletimiz, bu darbe teşebbüsüne direnmiş, iradesini gasp etmek isteyen, özgürlüğüne, bağımsızlığına kast etmek isteyenlere karşı şerefli bir mücadele vermiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın darbeye karşı durma çağrısı yapmasının ardından yurdun dört bir köşesinde milli birlik ve beraberlik içerisinde, kardeşlik ruhuyla, büyük bir inanç, azim ve kararlılıkla gece boyunca tankın, tüfeğin, topun, uçağın, helikopterin karşısına imanıyla, inancıyla, karşı duran milletimiz, darbe teşebbüsünde bulunanların heveslerini kursağında bırakmış, milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisimize, demokrasimize ve devletimize sahip çıkmıştır." diye konuştu.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan da milletin 15 Temmuz gecesi destan yazdığını ve demokrasisine sahip çıktığını belirtti.

Konuşmaların ardından "15 Temmuz Sancak Koşusu"na katılan sporcular, sancağı Vali Soytürk'e teslim etti.

Programın sonunda Süleymanpaşa Belediyesi tasavvuf ekibi sahne alırken, semazen ekibi gösteri sundu.

- Kırklareli

Kırklareli Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"nün ardından programda Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yaptığı konuşmanın izlenmesi sonrası Hızırbey Camisi Müezzini Necmettin Ötün, "Şehitler Kasidesi"ni okudu.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, yaptığı konuşmada 8 yıl önce Türk milletinin tarihte eşi görülmemiş hain ve sinsi bir darbe girişimine maruz kaldığını söyledi.

Millete ait uçak ve tankların millete karşı kullanıldığını ifade eden Ekici, "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin etrafı bombalandı. Bu hain darbe girişimi sonucunda bir çok vatandaşımız şehitlik mertebesine yükseldi." dedi.

15 Temmuz darbesi girişiminde de yurtdışından destek alındığını ifade eden Ekici, darbe girişimini kınadığını kaydetti.

Hain darbe girişimini unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını dile getiren Ekici, "Unutursak bize yaşamak haram olsun. Demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bayrağımızın inmesine ezanlarımızın dinmesine izin vermeyeceğiz. Türk milleti şehitlerini yüreğine gömmüştür." dedi.

Konuşmaların ardından sancak koşusuna katılan sporculara katılım belgeleri verildi.

Program öğrencilerin şiir okuması ile devam etti.

Anma programları kapsamında ayrıca Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" açıldı, Kırklareli Üniversitesi Rektörlük Kültür Merkezi'nde "Milletin Zaferi" konferansı gerçekleştirildi.



