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Kesim yerlerinde hijyen kurallarını inceleyen ekipler, kesim izni alanların belgelerini kontrol etti.

Edirne ve Tekirdağ'da da kurban kesim alanları İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denetlendi.

Kent genelinde 15 ekiple denetimlerin gerçekleştirildiğini ifade eden Karaca, vatandaşların belirlenen tesislerde kurbanlıklarını kestirmelerini istedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, AA muhabirine, denetimlerin bayram süresince gerçekleştirileceğini söyledi.

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Şubesi ekipleri kentteki 12 kesim yerinde denetim gerçekleştirdi.

EDİRNE (AA) - Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince kurban kesim alanları denetlendi.

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