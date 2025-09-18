21 Eylül'de düzenlenecek İzmir Yarı Maratonu sebebiyle Konak Tramvayı seferlerinde değişiklik yapıldı. Seferler hangi saatlerde yapılmayacak? İşte detaylar…

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Tramİzmir, 21 Eylül 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek 13. Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu nedeniyle Konak Tramvayı seferlerinde geçici bir düzenleme yaptı. Konak Tramvayı, maraton güzergâhının trafiğe kapatılacak olması nedeniyle sabah saatlerinde sefer yapamayacak. Vatandaşlar, bu saatler arasında alternatif ulaşım araçlarını kullanmaları gerektiği konusunda uyarıldı.

İzmir'de seferlere geçici düzenleme

İzmir'de düzenlenecek 13. Uluslararası Dokuz Eylül İzmir Yarı Maratonu nedeniyle Konak Tramvayı seferleri geçici olarak düzenlendi. 21 Eylül 2025 Pazar günü, maraton güzergâhının kapanacak olması nedeniyle Konak Tramvayı sabah saatlerinde hizmet veremeyecek. Bu tarihte, tramvay seferleri 06:00 ile 11:00 saatleri arasında yapılmayacak.

Tramİzmir seferler hakkında açıklama yaptı

Tramİzmir, bu düzenlemeyi duyurmak amacıyla resmi açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Sayın Yolcularımız, 21 Eylül 2025 Pazar günü yapılacak 13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu sebebiyle; Konak Tramvayı'nda 06:00 - 11:00 saatleri arasında işletim yapılamayacaktır. Bilgilerinize sunar, anlayışınız için teşekkür ederiz.”

Alternatif ulaşım seçenekleri

Seferlerin duracağı saatler arasında, vatandaşların alternatif ulaşım seçeneklerine yönlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Bu saatlerde, İzmir metro ve otobüs hatlarının kullanılabileceği belirtildi. Tramvay seferleri, maratonun sona ermesinin ardından saat 11:00’de yeniden normale dönecek.