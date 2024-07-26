İstanbul'un Fatih ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan üzücü bir olayda, iddialara göre dengesini kaybeden bir şahıs raylara düşerek tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti.

Dengesini kaybetti

Olay, saat 21.30 sularında Fatih Beyazıt Tramvay Durağı'nda meydana geldi. İddiaya göre tramvaya binmek için durakta bekleyen bir adam, dengesini kaybederek raylara düştü. Bu esnada durağa yanaşmakta olan tramvayın altında kalan şahıs, feci şekilde can verdi. Diğer vatandaşların durumu fark edip yetkililere haber vermesiyle, vatman tramvayı durdurdu ve olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Talihsiz adamın cesedi çıkarıldı

Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri tramvayın altında kalan şahsı kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Tramvay seferleri tek yönlü olarak sağlanırken, itfaiye ekipleri yaklaşık iki saatlik bir çalışmanın ardından kaldırım taşlarını sökerek talihsiz adamın cesedini çıkardı.