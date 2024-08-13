Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon Inter'de gösterdiği mükemmel performansla dikkatleri üzerine çekti ve hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili olarak net açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, Inter'den ayrılmayı hiç düşünmediğini belirterek, kulüpte kalmayı tercih ettiğini ifade etti.

Inter'den ayrılmayı düşünmedi

Hakan, "Bu yaz çıkan haberlere rağmen Inter'den ayrılmayı hiç düşünmedim, hep burada devam etmek istedim." diyerek kulüpte kalma kararlılığını dile getirdi. Hakan, "Yeniden Serie A şampiyonu olmak istiyoruz. Bunu yapmak zor ama ben takımıma inanıyorum. Doğru zihniyete sahibiz ve çok güçlü yeni oyuncular geldi. Sezon sonunda her şeyi kazanırsak mutlu olacağım." dedi.

Geçen sezonki performansı

Geçtiğimiz sezon Inter ile 40 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 15 gol ve 3 asistle dikkat çekti. Bu performansıyla Serie A'nın en iyi orta sahası seçilen Hakan, hem takımına hem de kendisine önemli katkılar sağladı.

Transfer iddiaları

Hakan Çalhanoğlu'nun adı yaz transfer döneminde Bundesliga devi Bayern Münih ile anılmıştı. Ancak, Hakan yaptığı açıklamalarla Inter'de kalmak istediğini ve kulübe bağlılığını vurguladı.

Hakan, Inter'de başarılarına devam etmek ve takımını yeniden Serie A şampiyonu yapmak için mücadele edeceğini belirtti. Bu sezon da takımına önemli katkılar sağlaması beklenen Hakan, Inter'in en kilit oyuncularından biri olmayı sürdürüyor.