Transfer döneminin son gününde Fenerbahçe ile Beşiktaş, İskoçya temsilcisi Rangers forması giyen ve kadro dışı bırakılan Nicolas Raskin için kıyasıya bir mücadeleye girdi. İki kulüp de orta sahasını güçlendirmek adına Belçikalı yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahaya takviye planlarını şu sözlerle duyurmuştu:

Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, Belçika Milli Takımı’ndan öğrencisi olan Raskin’in takıma katılması için yönetime rapor sundu. Tedesco’nun, genç yıldızın oyun görüşü ve pas kalitesiyle orta sahada büyük fark yaratacağına inandığı öğrenildi.

Ezeli rakibinin hamlesine karşılık olarak Beşiktaş da transfer yarışına hızlı bir giriş yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı görüşmede Raskin’in takıma mutlaka kazandırılması gerektiğini belirtti. Siyah-beyazlı teknik heyet, Belçikalı futbolcunun özellikle Avrupa kupalarında ve Süper Lig’de orta sahadaki rotasyonu güçlendireceğini düşünüyor.

Rangers’ta kadro dışı kalan 23 yaşındaki Raskin, İskoç ekibinden ayrılmaya sıcak bakarken, iki Türk devinin de oyuncu ve kulüp tarafıyla temaslarını hızlandırdığı bildirildi.

Transferin son gününe girilirken, Raskin’in tercihinin Domenico Tedesco’nun etkisiyle Fenerbahçe ya da daha fazla forma garantisi sunan Beşiktaş arasında şekilleneceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yaşanan bu kritik transfer mücadelesinin son dakikalara kadar süreceği ve Belçikalı yıldızın kaderinin kısa süre içinde netleşeceği öğrenildi.