İSTANBUL (AA) - Sunduğu yeni nesil e-ticaret deneyimiyle Türk üretici ve satıcıları dünya pazarlarıyla buluşturan Trendyol, mayıs ayına ilişkin e-ihracat verilerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Trendyol ile e-ihracat gerçekleştirerek dünya pazarlarına açılan yerli üretici ve satıcılar, başarılı satış performanslarını mayıs ayında da sürdürdü.

Trendyol'un mayıs ayı verilerine göre, Türk satıcılar e-ihracatta yaklaşık 2 milyon ürünü sınır ötesi pazarlarla buluşturdu. Tekstil ve ev ürünleri, en fazla sipariş alan ürün grupları olarak ön plana çıktı.

Yerli satıcılar, Azerbaycan'da tişört, Körfez bölgesinde alt-üst takım, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) ve DACH (Almanya ve Avusturya) bölgelerinde elbise ihtiyaçlarını karşıladı. Tekstil harici en büyük talebi alan ürünler tava, saklama kabı ve alez oldu.

Türk ürünlerine en yoğun ilgiyi Azerbaycan ve Körfez bölgesi gösterdi. "Made in Türkiye" etiketli ürünlerin en fazla satıldığı şehirler Bakü, Riyad, Cidde, Dubai ve Bükreş olarak öne çıktı.



- Bursa, e-ihracatta dikkati çekti

Trendyol'un sunduğu e-ticaret deneyimi ile uluslararası pazarlara açılan şehirlere mayıs ayında Bursa liderlik etti. Bursa'yı, Adana, Gaziantep, Denizli ve Mersin takip etti.

E-ihracata yönelik sağladığı uçtan uca hizmetler kapsamında Trendyol, yerli üretici ve satıcıları kampanyalarla desteklemeyi sürdürdü. Trendyol'un, Azerbaycan’a yönelik "Mega Mayıs" kampanyasının etkisiyle, Türkiye'den Azerbaycan'a yaklaşık 1 milyon ürün satışı gerçekleşti.

Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarına taşıyan Trendyol, mikro ihracat çözümleriyle son bir yılda 90 bini aşkın satıcısını e-ihracatçı hale getirdi. Trendyol ile e-ihracat yapan yerli işletmeler 2023 yılında 650 milyon dolarlık ihracat hacmi gerçekleştirdi.

Türkiye'nin lider e-ticaret platformu Trendyol, son olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "İhracatın Şampiyonları" ödül töreninde e-ihracat kategorisinde zirveye çıkmıştı.