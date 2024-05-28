İSTANBUL (AA) - Trendyol, Körfez Bölgesi'ndeki ikinci pop-up mağazasının açılışını, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk üreticileri e-ihracat yoluyla uluslararası pazarlara taşıyan Trendyol, alışveriş deneyimine getirdiği yeniliklerle Körfez Bölgesi'nin yeni dijital AVM'si olmaya devam ediyor.

50 bin yerli üreticinin 15 milyon ürün seçeneğini Körfez Bölgesi'yle buluşturan Trendyol, bölgedeki ikinci pop-up mağazasını, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde açtı.

Trendyol koleksiyonundan 150 parçanın yer aldığı mağaza, dijital alışveriş deneyimi de yaşatacak. Ziyaretçiler, beğendikleri ürünleri, üzerlerindeki QR kodları okutarak çevrim içi satın alabilecek.

Trendyol, Körfez Bölgesi'nde 2023 Eylül ayından bu yana Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da pazaryeri modeliyle faaliyet gösteriyor. Bölgede 8 ayda 2 milyon aktif müşteriye ulaşan Trendyol, yıl sonuna kadar müşteri tabanını 6 milyona çıkarmayı hedefliyor. Bölgeye yönelik e-ihracat gerçekleştiren Türk üreticilerini, teknolojik altyapısı ve lojistik ağı ile destekleyen Trendyol, satıcıların pazarlama yatırımlarını da üstleniyor.

- Açılışa Engin Altan Düzyatan katıldı

Cidde'deki Mall of Arabia'da ziyaretçilerini üç hafta boyunca ağırlayacak mağazanın lansmanına, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan oyuncu Engin Altan Düzyatan da katıldı.

Açıklamada lansmandaki konuşmasına yer verilen Düzyatan, Trendyol ile Körfez Bölgesi'ne yönelik gerçekleştirdikleri işbirliğinin oldukça heyecan verici olduğunu belirterek, "Benim için de vazgeçilmez bir platform haline gelen Trendyol ile bu ortaklığın, bölgenin tamamındaki Trendyol müşterileri tarafından sevileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.