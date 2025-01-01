Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak karşılaşmaların hakem atamaları Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından duyuruldu.

Fenerbahçe, Ngoumou transferi için harekete geçti Fenerbahçe, Ngoumou transferi için harekete geçti

3 Ocak Cuma

  • 20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük
  • 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Ozan Ergün

4 Ocak Cumartesi

  • 13.30 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir: Erkan Özdamar
  • 16.00 Onvo Antalyaspor - ikas Eyüpspor: Muhammet Ali Metoğlu
  • 19.00 Galatasaray - Göztepe: Alper Akarsu
  • 20.00 Reeder Samsunspor - Trabzonspor: Mehmet Türkmen

5 Ocak Pazar

  • 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK: Cihan Aydın
  • 16.00 Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor: Yasin Kol
  • 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor: Oğuzhan Çakır
Kaynak: HABER MERKEZİ