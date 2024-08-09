Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk maçında, son şampiyon Galatasaray, evinde Hatayspor’u ağırlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Kupa finalinde Beşiktaş’a karşı aldığı ağır mağlubiyetin ardından lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Hatayspor ise zorlu İstanbul deplasmanında puan veya puanlar kazanma arzusuyla sahaya çıkacak.

Maç Detayları

Tarih: 9 Ağustos Cuma

Saat: 21:00

Stadyum: Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park

Galatasaray önemli bölgelere takviyeler yaptı

Galatasaray, sezon öncesi önemli transferlerle kadrosunu güçlendirdi:

Michy Batshuayi: Fenerbahçe’den transfer edilen golcü, Galatasaray’ın hücum hattında önemli bir rol oynayacak.

Elias Jelert: Kopenhag’dan alınan sağ bek, savunmaya katkı sağlayacak.

Gabriel Sara: Norwich City’den transfer edilen orta saha oyuncusu, takımın oyun kuruculuğunda etkili olacak.

Ayrıca, Galatasaray, Tete, Emin Bayram ve Hamza Akman ile yollarını ayırdı, Zaniolo'yu ise Atalanta'ya kiraladı. Hazırlık döneminde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Galatasaray, sezonun ilk resmi maçında Beşiktaş’a 5-0 yenildi. Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Victor Nelsson, Hatayspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Hatayspor gençlere yatırım yaptı

Hatayspor, transfer döneminde genç oyunculara yöneldi:

Olakunle Okoronkwo: Krasnodar’dan alınan 20 yaşındaki forvet.

Bamgboye: Rapid Bükreş’ten transfer edilen 25 yaşındaki kanat oyuncusu.

Samuel Diack: Nantes’tan gelen 23 yaşındaki orta saha.

Takımdan ayrılan isimler arasında Dele-Bashiru, Boudjemaa, Aabid, Aburjania, Lamkel Ze ve Maksimovic gibi önemli oyuncular bulunuyor. Sezon öncesinde oynadığı 4 hazırlık maçında 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Hatayspor, teknik direktör Özhan Pulat yönetiminde yeni sezona umutla başlıyor.

Okan Buruk’un Hatayspor karnesi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Hatayspor’a karşı bugüne kadar 4 kez rakip oldu. Bu maçlarda 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Buruk’un takımları, Hatayspor’a karşı oynadığı maçlarda 6 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü.

Galatasaray, taraftarı önünde sahaya çıkacağı bu maçta üç puanla lige başlamak istiyor. Okan Buruk ve öğrencileri, Süper Kupa finalinde yaşadıkları hayal kırıklığını unutturmak için güçlü bir performans sergilemek zorunda. Hatayspor ise İstanbul’da zorlu bir deplasman maçı oynayacak olsa da, yeni transferleri ve genç kadrosuyla sahadan puan veya puanlarla ayrılmayı hedefliyor.