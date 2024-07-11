İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekimi sonrası yaptığı açıklamada, hedeflerinin 25. şampiyonluk ve 5. yıldız olduğunu kaydetti.

Metin Öztürk, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstür çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"İlk maçımız bizim çok önemli. Hatayspor ile karşılaşacağız." diyen Öztürk, deprem anından itibaren o bölgeye verdikleri desteğin altını çizip, "Deprem bölgesine bu vesileyle yine dikkatinizi çekiyorum." dedi.

Sezonun zorlu geçeceğini dile getiren Öztürk, "Herkesin şampiyonluk şansı var. Bu sene 5. yıldızı takacağız. Galatasaray'ın oturmuş bir kadrosu mevcut. 12 yabancı sınırlaması var ve kadroda şu an 17-18 yabancı oyuncumuz bulunuyor. Yakın zamanda başkanımız 2-3 transferi müjdeleyecek." diye konuştu.





- Kaya: "Bu sezonu zirvede tamamlayacağız"

Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı Nevzat Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Adil bir yönetimin olduğu, sadece futbolun konuşulduğu bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

Kadroya katacakları oyuncuları geride kalan sezon sürerken belirlediklerini kaydeden Kaya, "Şimdiye kadar 6 transfer yaptık. Bu sezonu zirvede tamamlayacağız." şeklinde konuştu.

Kaya, bu sezon şampiyonluk mücadelesinin yine 4 büyükler arasında geçeceğine inandığını, geçen sezon olduğu gibi zirve yarışında takımlar arasında büyük bir puan farkının oluşmayacağını düşündüğünü dile getirdi.

Öte yandan, Fenerbahçe Sportif Direktör Yardımcısı Okan Özkan, kura çekimine çıkamamasının kişisel bir hatadan kaynaklandığını aktarırken, sezonu içerde başlayıp yine iç sahada bitirmenin kendileri için avantajı olduğunu aktardı.

Atakaş Hatayspor'u temsilen fikstür çekimine katılan Mehmet Reşat Akpınar da medya mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ilk haftasında konuk olacakları Galatasaray'ı geçen sezon iç sahada yenme başarısı gösterdiklerini hatırlattı.





