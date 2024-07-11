Trendyol Süper Lig'de 2024 - 2025 sezonunun fikstürü çekildi. Fikstür çekimi, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Fikstür çekimine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF yönetim kurulu üyeleri, Süper Lig kulüp başkanları ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Sezonun fikstürü, "https://www.tff.org/default.aspx?pageID=198" adresinden ilan edildi.

Süper Lig 6. en yüksek yayın geliri hakkına sahip

Fikstür çekiminde açıklamalarda bulunan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Geçmiş yıllarda olduğu gibi yeni sezonda da büyük bir heyecan olacak Süper Lig’de 67. sezon perdelerini açacak. 9 Ağustos 2024’te başlayacak, 1 Haziran 2025 tarihinde sonra erecek olan Süper Lig bu sezon 19 takımla oynanacak. Tarihinde ilk kez eleme grubunu lider olarak tamamlayarak Euro 2024’e doğrudan katılma hakkı elde ettik. Avrupa’nın en genç A Milli Takımı ve en değerli takımlardan birisi olduk. A Milli Futbol Takımımız bizlere çok büyük bir heyecan ve gurur yaşattı. Şampiyonada son 8 takım arasına kalarak Türk Futbolu 16 yıldan beri özlemiş olduğu uluslararası seviyede en büyük seviye gelişimini dünyaya ispat etmiş oldu. Avrupa kupalarında mücadele edecek takımlarımızın yeni ve daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Kulüpler düzeyinde TFF olarak öncü pek çok adım attık. 2021-2022 sezonunda 250 milyon TL olan Süper Lig sponsorluk gelirlerimizi göreve geldikten sonra 2022-2023 sezonunda 350 milyon TL’ye, 2023-2024 sezonunda ise 750 milyon TL’ye ulaştırdık. Son 1 yılda yüzde 125 oranında sponsorluk gelirlerimizi arttırdık. Süper Lig ve 1. Lig yayın haklarını yıllık olarak 84.5 milyon Dolar’dan, 182 milyon Dolar’a taşıdık. KDV dahil bu rakam 218 milyon 400 bin Dolar. Kulüplerimize gelir anlamında son 3 yılın en büyük artışını sağlamış olduk. TL olan yayın ihalesini yüzde 50’si TL, yüzde 50’sini Dolar olarak yaptık. Bu anlaşmayla Avrupa’nın 10 büyük liginden biri olan Süper Lig 6. en yüksek yayın gelir hakkında sahip oldu. Biz göreve başladığımızda takımlarımız UEFA sırlamasında 22. sıradaydı, şu anda 9. sırada. Geçen 4 takımla katıldığımız Avrupa kupalarına bu sene 5 takımla katılacak. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunun hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Son şampiyon ilk hafta Hatayspor'la oynayacak

Toplam 38 hafta üzerinden oynanacak ve her hafta bir ekibin bay geçeceği ligde 2024-2025 sezonu, 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak. İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

Süper Lig'in ilk haftasında fikstür şu şekilde belli oldu:

Sivasspor-Trabzonspor

Fenerbahçe-Adana Demirspor

Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir

Kasımpaşa-Konyaspor

Galatasaray-Atakaş Hatayspor

Corendon Alanyaspor-Eyüpspor

Antalyaspor-Göztepe

Samsunspor-Beşiktaş

Sipay Bodrum FK-Gaziantep FK

Mondihome Kayserispor (Bay)

İlk derbi Trabzon'da

Süper Lig'in derbi maçları da belli oldu. Buna göre fikstürde ilk derbi maçı 5. haftada Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak.

Fikstür çekiminin ardından ilk yarıda büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

5. hafta: Trabzonspor-Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

10. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray-Trabzonspor

