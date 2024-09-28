Trendyol Süper Lig’in 7. hafta mücadelesinde Samsunspor, Göztepe’yi konuk etti. İlk yarı, Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle sonuçlanırken, mücadelede yaşanan dakikalar büyük heyecan yarattı.

İlk gol Göztepe'den geldi

Maçın başlama düdüğüyle birlikte iki takım da oyuna hızlı başladı. İlk tehlikeli atak, 9. dakikada Samsunspor'dan geldi. Ceza sahası yayında topla buluşan Oliver Ntcham’ın şutunu kaleci Mateusz Lis, son anda kornere çeldi. Ancak, 13. dakikada Göztepe, Zeki Yavru’nun kendi kalesine attığı golle öne geçti. Zeki, sol kenardan gelen korner atışında yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi: 0-1.

Samsunspor’un yanıtı

Samsunspor, 28. dakikada Marius’un kafa vuruşuyla eşitliği sağladı. Marc Bola’nın soldan yaptığı ortayı iyi değerlendiren Marius, topu ağlarla buluşturdu ve durumu 1-1 yaptı.

Göztepe tekrar öne geçti

Mücadelenin 41. dakikasında Göztepe, Ramulo’nun attığı golle tekrar öne geçti. Sağ kenardan ceza sahasına giren Ramulo’nun sert şutunda, top kaleci Okan’ın solundan filelere gitti ve ilk yarı Göztepe’nin 2-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.