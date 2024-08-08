Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun ilk hafta heyecanı 9 Ağustos Cuma, 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.
Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, saat 21.00’de RAMS Park’ta Hatayspor’u ağırlayacak. Sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe ise, yeni hocasıyla ilk lig maçına Cumartesi günü saat 21.45’te evinde Adana Demirspor karşısına çıkacak. Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek sezona kupayla başlayan Beşiktaş da Pazar günü saat 21.45’te Samsunspor’a konuk olacak.
Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın programı şöyle:
9 Ağustos Cuma
21.00 Galatasaray - Hatayspor
10 Ağustos Cumartesi
19.15 Kasımpaşa - Konyaspor
21.45 Antalyaspor - Göztepe
21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor
11 Ağustos Pazar
19.15 Sivasspor - Trabzonspor
21.45 Alanyaspor - Eyüpspor
21.45 Samsunspor - Beşiktaş
12 Ağustos Pazartesi
21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir
21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK