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Trendyol Süper Lig’de ilk haftanın programı şöyle: 9 Ağustos Cuma 21.00 Galatasaray - Hatayspor 10 Ağustos Cumartesi 19.15 Kasımpaşa - Konyaspor 21.45 Antalyaspor - Göztepe 21.45 Fenerbahçe - Adana Demirspor 11 Ağustos Pazar 19.15 Sivasspor - Trabzonspor 21.45 Alanyaspor - Eyüpspor 21.45 Samsunspor - Beşiktaş 12 Ağustos Pazartesi 21.00 Çaykur Rizespor - Başakşehir 21.00 Bodrum FK - Gaziantep FK

Sezonun ilk maçında son şampiyon Galatasaray, saat 21.00’de RAMS Park’ta Hatayspor’u ağırlayacak. Sezon başında Portekizli teknik direktör Jose Mourinho’yu takımın başına getiren Fenerbahçe ise, yeni hocasıyla ilk lig maçına Cumartesi günü saat 21.45’te evinde Adana Demirspor karşısına çıkacak. Turkcell Süper Kupa Finali’nde Galatasaray’ı 5-0 mağlup ederek sezona kupayla başlayan Beşiktaş da Pazar günü saat 21.45’te Samsunspor’a konuk olacak.

Trendyol Süper Lig ’de 2024-2025 sezonunun ilk hafta heyecanı 9 Ağustos Cuma, 10 Ağustos Cumartesi, 11 Ağustos Pazar ve 12 Ağustos Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

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