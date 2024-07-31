Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonu için hazırlanan yeni logo tanıtıldı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruda, yeni logonun yanı sıra yeni kupa ve sloganın da tanıtıldığı belirtildi.

Zafer ve mücadele ruhunu yansıtıyor

TFF’nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig’in yeni logosu zaferi ve futboldaki tutkulu mücadeleyi simgeliyor. Logonun üst kısmı, kolları açarak taraftarlarla sevinci paylaşmayı temsil ederken, alt kısmı ise son ana kadar tüm kalbiyle mücadele etmeyi ifade ediyor. Açıklamada, bu logo altında takımların, taraftarların ve tüm paydaşların ortak değerler etrafında birleşerek fair play çerçevesinde futbolu daha da güzelleştirmesi bekleniyor.

Yeni slogan ile futbol heyecanı yeniden başlıyor

Yeni kupa tasarımı da önemli değişiklikler içeriyor. Şampiyon takımlarının isimlerinin kupaya işleneceği belirtilirken, bu detayın sezon boyunca kupayı kazanmak için mücadele eden tüm takımları onurlandıracak bir özellik olduğu vurgulandı.

Trendyol Süper Lig’in yeni sloganı "futbol aşkına" olarak belirlendi.