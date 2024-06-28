İSTANBUL (AA) - Trendyol, araba seyahatlerinde ihtiyaç duyulan ürünleri derledi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, okulların kapanmasıyla yaz tatilini uzak ya da rotalarda değerlendirmek isteyenler yolda olmanın keyfini yaşarken arabada birtakım ürünlere ihtiyaç duyabiliyor.

Trendyol, arabayla seyahat için ihtiyaç duyulan malzemeleri kullanıcılarıyla buluşturuyor.

Yolculuklarda, araçlarda trafik seti ve ilk yardım çantasının bulunması gerekiyor. Temel ilk yardım ürünlerinin yanı sıra trafikte karşılaşılabilecek öngörülemeyen arıza durumlarına karşı reflektör, yelek gibi ürünleri içeren setlerin temin edilmesi önem arz ediyor.

Yedek lastik ve stepnenin araçlarda bulundurulması gereken diğer bir önemli madde. Ayrıca bebek ve küçük yaş gruplarındaki çocuklar için araç içi koltukların yolculuk öncesi temin edilmesi, kritik ihtiyaçlar arasında yer alıyor.

Arabalarda güvenliği artıran ürünlerin yanı sıra özellikle uzun yol yapacaklar için araç içi konfor olanaklarını artırmak da önem taşıyor.

Bardak tutucular, boyun ve bel minderleri, gündüz yolculukları için araç yan camlarına yerleştirilebilecek güneşlikler, yolculuk hazırlıkları yapanlar tarafından tercih ediliyor.

Yaz tatillerine özel araçlarıyla çıkacaklar, seyahatlerini daha güvenli ve konforlu hale getirecek ihtiyaçlarını Trendyol'dan karşılayabiliyor.