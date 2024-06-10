Kaşkaloğlu Göz Hastanesi’nden Op. Dr. Sedat Selim, trifokal göz içi lensleriyle hem katarakt hem de görme kusurlarının tek operasyonla tedavi edildiğini açıkladı.

Gözlük derdi sona eriyor

Halk arasında 'Akıllı Lens' olarak bilinen trifokal göz içi lenslerinin, uzak, orta ve yakın mesafede üstün görüş kolaylığı sağladığını belirten Op. Dr. Sedat Selim, bu lenslerin özellikle 40 yaş üstü katarakt hastaları ve miyop, astigmat, hipermetrop gibi görme kusurları bulunan kişilerde başarılı sonuçlar verdiğini söyledi. Dr. Selim, “Refraktif lens değişimi, bu hastalarda görme problemlerini tek bir operasyonla çözebiliyor” dedi.

Buharlaşma sorununa son

Pandemi sürecinde maske kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte gözlük kullananların buharlaşma sorunu yaşadığını ifade eden Dr. Selim, trifokal göz içi lenslerin bu soruna da etkili bir çözüm sunduğunu belirtti.

Operasyon süreci hakkında bilgi veren Op. Dr. Sedat Selim, “Göz numaralarından kurtulmak isteyenler için uyguladığımız mercek değişim ameliyatı (refraktif lens değişimi) ve katarakt ameliyatlarında trifokal lens kullanıyoruz. Ameliyat yaklaşık 10 dakika sürüyor ve hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor. Uzman hekim gözetiminde gerçekleştirilen bu cerrahi işlem, başarılı sonuçlar vererek hastaların gözlüksüz bir yaşama başlamasını sağlıyor” diye konuştu.

Her göz için uygun olmayabilir!

Her bireyin göz yapısının farklı olduğunu vurgulayan Dr. Selim, trifokal lenslerin bazı hastalar için uygun olmadığını belirtti. “Glokom, göz tembelliği, diyabetik retinopati ve şaşılık gibi rahatsızlıkları olan kişilerde trifokal lens kullanımı uygun değildir” dedi.