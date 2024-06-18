Halk arasında "Akıllı Lens" olarak da bilinen trifokal lensler, uzak, orta ve yakın mesafede net görüş sağlayarak gözlük ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Özellikle miyop, astigmat ve hipermetrop gibi görme kusurları olan ve katarakt hastası olan 40 yaş üstü hastalar için ideal bir çözüm sunuyor.

Maske kullanımında yaşanan sorunlara çözüm

COVID-19 salgını ile birlikte maske kullanımı yaygınlaştı. Bu durum, gözlük kullanan kişiler için camlardaki buharlaşma sorunu yaratıyor. Trifokal göz içi lensleri ise bu sorunu da ortadan kaldırarak maskeliyken bile net görüş imkanı sunuyor.

Ameliyat hakkında bilgiler

Trifokal lens ameliyatı yaklaşık 10 dakika sürüyor ve hasta aynı gün normal yaşantısına dönebiliyor. Op. Dr. Sedat Selim, her bireyin göz yapısının farklı olduğunu ve trifokal lenslerin herkes için uygun olmayabileceğini de belirtiyor. Glokom, göz tembelliği, diyabetik retinopati ve şaşılık gibi rahatsızlıkları olan hastalarda trifokal lens kullanımı uygun olmayabilir.

Trifokal lenslerin avantajları

Katarakt ve görme kusurlarını tek operasyonda tedavi eder.

Uzak, orta ve yakın mesafede net görüş sağlar.

Gözlük ihtiyacını ortadan kaldırır.

Maskeliyken bile net görüş imkanı sunar.

Hastaya konforlu bir yaşam sunar.