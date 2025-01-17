Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı (DTMK) mezunu müzisyenlerden oluşan TriOSA grubu, "Anthology" albümünün tanıtım konserini Konservatuvar Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirdi. Etkinlik, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverlerin katılımıyla renkli anlara sahne oldu.

"Anthology" albümünden eserler seslendirildi

Grup, kendi bestelerinden oluşan "Anthology" albümünden seçkileri sahneye taşıdı. Konserde, ritim çalgılara Alper Kekeç, nefesli çalgılara Öğr. Gör. Ahmet Serdar Kestelli, yaylı çalgılara ise Doç. Dr. Özgür Çelik eşlik etti. Etkinlikte, mezun oldukları üniversitelerine olan vefa borçlarını ödemek amacıyla sahne alan grup üyeleri, yaklaşık bir yıl süren albüm çalışmaları ve Hollanda’daki konser deneyimlerinin ardından ilk kez Türkiye’de kendi okullarında performans sergiledi.

"Ege Üniversitesi'ne vefa borcumuzu ödedik"

Grup üyelerinden Doç. Dr. Özgür Çelik, “TriOSA olarak 30 yıllık bir arkadaşlığımız var. ‘Anthology’ albümümüzü yaklaşık bir yıl süren bir süreçte hazırladık. Hollanda’da iki konser verdik ve ilk kez Türkiye’de, mezun olduğumuz Ege Üniversitesi'nde konser verme fırsatını bulduk. Bu konseri, üniversitemize olan vefa borcumuz olarak gerçekleştirdik,” dedi.

Teşekkür belgesi sunuldu

Konserin sonunda, Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Müdür Vekili Doç. Dr. Ali Maruf Alaskan, TriOSA grubu üyelerine "Teşekkür Belgesi" takdim etti.