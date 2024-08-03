Denizli'nin Buldan ilçesinde el tezgahı ustası Veysel Karaşın, Tripolis Antik Kenti'nin dünyaca ünlü travertenlerini Buldan bezine dokuyarak büyük bir başarıya imza attı.

El sanatında 25 yıllık tecrübe

25 yıl önce hobi olarak başladığı el tezgahında yöresel dokumalar yapan Veysel Karaşın, bu kez Tripolis Antik Kenti'nin travertenlerini dokuma eserine nakşetti. Eseriyle Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde birincilik kazanan Karaşın, Buldan Hamamboğazı Sokağında geleneksel dokumalar yapmaya devam ediyor.

"Dokuma kültürünü devam ettireceğim"

Karaşın, unutulmaya yüz tutmuş el tezgahıyla dokuma yapmanın zorluklarına ve elde ettiği başarılara değinerek, "Bu iş bize yeni fikirler elde etmemizi sağlıyor. Hem kentimizin hem de Tripolis'in ön plana çıkması için tarihi antik kente giderek fotoğraflar çektim. Tripolis'teki desen ve renklerden çok etkilendim. Oradaki travertenlerde bulunan renkleri ve desenleri dokuma üzerine nasıl yapabiliriz diye çalışmalar yaptım. Gerekli planlamaları yaparak kafamda şekillendirdim. Daha sonra yaptığımız uygulamalarla ortaya ürünümüzü çıkardık. Bu yıl ki Buldan Dokuma Kültür ve El Sanatları Festivalinde düzenlenen dokuma yarışmasına bu ürünümle katıldım. Tripolis'ten esinlendiğim ürünüm kayda değer bulundu, çok beğenildi ve yarışmada jüri heyeti tarafından birinciliğe layık görüldü. Çok mutlu ve gururluyum. Biz yeter ki bu kültürümüzü, geçmişteki bu zanaatımızı ayakta tutmaya, canlı tutmaya çalışalım. Geçmişi günümüze aktaralım. Dokuma kültürümüzü devam ettirmeye çalışacağım" dedi.