Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan Troya Ören Yeri, 2024 yılı kazı çalışmalarıyla tarih meraklılarının dikkatini çekiyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, kazıların Son Tunç Çağı ve Homeros’un anlatımlarındaki Troya’ya dair önemli bulgulara ulaşmayı hedeflediğini belirtti.

Troya'nın gizemli tarihi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve 5 bin 600 yıllık bir geçmişe sahip olan Troya Ören Yeri, tarihte birçok kez yıkılıp yeniden inşa edilmiş. Kazılar, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izni, ÇOMÜ’nün desteği ve İçdaş sponsorluğunda yürütülüyor. 2019 yılında açılan Troya Müzesi ise, sergilenen 2 bine yakın eseriyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Arkeolojik hedefler ve beklentiler

Prof. Dr. Rüstem Aslan, “Bu yılki kazılarımızda Son Tunç Çağı bir giriş ve kent meydanı gibi bir alanı kazıyoruz. Buradaki amacımız, Son Tunç Çağı ve Homeros Troya’sına ait arkeolojik verilere ulaşmak. Önümüzdeki haftalarda önemli sürpriz buluntulara rastlayacağız” dedi. Ayrıca, Hellenistik Roma Dönemi'nin Agora alanında yapılan kazılarla, büyük görkemli Troya Kalesi'nin dışında neler olup olmadığını araştırdıklarını ekledi.

Tarihin izinde

Troya Ören Yeri'ndeki kazı çalışmaları, 160 yılı aşkın bir süredir devam ediyor. Frank Calvet’ten Heinrich Schliemann’a, Wilhelm Dörpfeld’den Carl W. Blegen ve Manfred Osman Korfmann’a kadar birçok ünlü arkeolog tarafından yapılan kazılar, Troya’nın zengin tarihine ışık tutmaya devam ediyor.