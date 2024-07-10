İSTANBUL (AA) - FATİH TÜRKYILMAZ - TRT'nin bu yıl 6. kez düzenlediği senaryo geliştirme ve ortak yapım platformu "TRT 12 Punto" kapsamında Filistin filmlerine ve Filistinli sinemacılara yer verilecek.

Filistin'deki soykırıma karşı farkındalığı artırmak, empati geliştirmek ve fikir paylaşımına zemin hazırlamak amacıyla ücretsiz gerçekleştirilecek açık hava film gösterimleri İstanbul Feriye'de gerçekleşecek.

Etkinlik kapsamında bu akşam 19.30'da izleyiciyle buluşacak "A Fidai Film"in (Bir Fedai Filmi) Filistinli yönetmeni Kamal Aljafiri', AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun zaman sonra İstanbul'a geldiğini ve burada olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Aljafiri, filminin Türkiye prömiyerinin gerçekleştirileceğini dile getirerek, "İnşallah birçok insan izlemeye gelir. Filistin arşivleri İsrail ordusu tarafından yıllarca ve birçok kez çalındığı için böyle bir film yapmak istedim. Bu, 1948'den beri birçok kez yaşanmış bir olay. Bir Fedai Filmi, 1982'de İsrail'in Beyrut'u işgali sırasında meydana gelen bir olayı ele alıyor. İsrail ordusu Beyrut'u işgal etti ve ardından o zamanlar Beyrut'taki en büyük arşiv ve araştırma merkezi olan Filistin Araştırma Merkezi'ni yağmaladı. Oradaki tüm materyalleri, kitapları, fotoğrafları ve filmleri alıp İsrail'e götürdüler. Filmim bu olayı öncül olarak alıyor ve bulduğum çalıntı filmlerden bazılarına da filmde yer verdim." dedi.

- "Benim için İsrail'in varlığı bir kurgudan ibaret"

Kamal Aljafiri, filmde belgesel ve dramı dengelemeye çalıştığını, kurgu ile gerçek arasında geçişler olduğunu vurgulayarak, şu bilgileri verdi:



"Görüntüye müdahale ederken özgürce çalışıyorum. Örneğin kullandığım bazı sahneler kurmaca sinemadan alındı çünkü kurmaca sinemanın da bir tür belge olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden kurmaca ya da belgesel olması arasında anlam açısından gerçekten bir fark görmüyorum. Filmin fikrine hizmet ettiği sürece her ikisinin de bir araya gelebileceğini düşünüyorum. Benim için İsrail'in varlığı bir kurgudan ibaret. Gerçek değil. Bu bir fantezi. Bu anlamda onları kurgu olarak adlandırıyorum."

Geçen yıl ekim ayından bu yana Filistin'de yaşananların Filistin'e ve Filistin'in durumuna yönelik ilginin artmasına neden olduğunu aktaran Aljafiri, "Tüm bunların yaşanmış olması çok üzücü. Bu yüzden insanlar Filistin'e dikkat ediyor. Sanırım artık dünyada Filistinliler tarafından yapılan filmleri, Filistin anlatısını, Filistin bakış açısını izlemeye yönelik ilgi giderek artıyor. Örneğin benim filmim yıl sonuna kadar, dünyada yaklaşık 40 festivale seçildi. Bu anlamda birçok yerdeki gösterimden dolayı çok mutluyum. Türkiye ile bu etkileşimin oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Sinemanın insanları birbirine bağlamada ve insanların diğerleriyle empati kurmasını sağlamada çok önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Aljafiri, gelecek yıl Filistin'de kurmaca bir film çekmeyi planladığını da belirterek, finansman arayışında olduğunu ve Filistin'de mevcut durumda film çekmenin çok kolay olmadığını sözlerine ekledi.

Filistin Sineması Özel Bölümü kapsamında, bu akşam 21.15'te Annemarie Jacir'in "Düğün Davetiyesi" (Wacib), yarın 19.30'da ise yönetmen Maha Haj'ın "Akdeniz Ateşi" (Mediterranean Fever) ile 21.30'da yönetmen Mai Masri'nin "3000 Gece" (3000 Nights) filmleri izleyicinin beğenisine sunulacak.