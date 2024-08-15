Adını Türk ve dünya tarihinin ünlü gezgini Evliya Çelebi’den alan TRT 2'nin sevilen programı "Evliya Çelebi", Manisa'da önemli bir çekim gerçekleştirdi. Program ekibi, Şehzadeler Parkı'nda çekim yaparak bölgenin kültürel ve tarihi zenginliklerini ekrana taşıyacak.

Şehzadeler Parkı’nın tarihî önemi

TRT 2'nin belgesel programının yapım ekibi, Şehzadeler Parkı’ndaki Masal Park, Minia Şehzadeler, Şehzade Figürleri ve Dioramik Müze’yi ziyaret ederek park hakkında olumlu yorumlarda bulundu. Programın yapımcısı Mustafa Aksay, parkın Osmanlı dönemindeki Hünkar Bahçesi üzerine kurulu olduğunu belirtti. Şehzadeler ilçesinin saray bahçesinin tüm sebze ve meyve ihtiyacını karşılayan bu bahçenin tarihi önemini vurgulayan Aksay, Manisa'nın tarihi ve kültürel yapısının ne kadar etkileyici olduğunu ifade etti.

Avrupa standartlarında bir park

Program sunucusu Ömer Faruk Aksoy, Şehzadeler Parkı’nın Avrupa standartlarında bir park olduğunu belirtti. Aksoy, “İnternetten Manisa’yı araştırırken parkın fotoğraflarını gördük ve gerçekte daha etkileyici bulduk. Park, çocuklardan yaşlılara kadar herkes için uygun bölümler sunuyor. Manisa’nın Ağlayan Kaya, Muradiye Camii, Sardes Antik Kenti ve Kula Jeoparkı gibi önemli yerlerinde de çekimler yapacağız. Programımızda Evliya Çelebi’nin sıkça ziyaret ettiği ve Seyahatnamesi’nde detaylıca anlattığı Manisa’nın zenginliklerine yer vereceğiz” dedi.

Şehzadeler Parkı’nda gerçekleştirilen çekimler, önümüzdeki aylarda TRT 2’de yayınlanacak olan "Evliya Çelebi" programında izleyiciyle buluşacak.