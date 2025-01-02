TRT, İtalya Süper Kupası'nın yayın haklarını satın aldığını duyurdu ve futbolseverlere 2-6 Ocak tarihleri arasında oynanacak yarı final ve final maçlarını izleme fırsatı sunacak. Bu yılki turnuva, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilecek. Inter-Atalanta ve Juventus-Milan arasındaki eşleşmelerin ardından galip gelen iki takım, 6 Ocak'ta finalde karşılaşacak. Kingdom Arena'da oynanacak final karşılaşması da TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İtalya Süper Kupası'ndaki karşılaşmaların yayın saatleri şöyle:

Inter-Atalanta maçı: 2 Ocak Perşembe, 22:00

Juventus-Milan maçı: 3 Ocak Cuma, 22:00

Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Yıldız gibi Türk futbolcuların da yer alacağı bu önemli turnuva, TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak izlenebilecek