Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, bugünkü köşesine bir utanç tablosunu taşıdı. Akay, TRT Ankara Radyosu’nun kadrolu klarnet sanatçısı Salih Çağlar’ın, 10 gün önce Marmaris’te gerçekleşen Ferdi Tayfur anma gecesinde sahne alıp sanatını icra ettikten sonra, kaldığı otelde 17 yaşındaki İngiliz asıllı otistik bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulunduğunu ve tutuklanarak Marmaris Cezaevine gönderildiğini açıkladı.

Akay, “TRT Ankara Radyosu’nun kadrolu klarnet sanatçısı Salih Çağlar, 10 gün önce Marmaris’te gerçekleşen Ferdi Tayfur anma gecesinde sahne alıp sanatını icra ettikten sonra, kaldığı otelde 17 yaşındaki İngiliz asıllı otistik bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu ve tutuklanarak Marmaris Cezaevine gönderildi. Olay, bir otel müşterisinin cep telefonuyla kaydettiği görüntülerin annenin eline ulaşmasıyla ortaya çıktı. Kamera kayıtları da suçlamayı doğrulayınca, sözde sanatçı Salih Çağlar önce otelden kovuldu, ardından sığındığı öğretmen evinden de bavulu parçalanarak atıldı. Olayı, hem bazı TRT sanatçılarımızdan hem de olayın yaşandığı otelden teyit ettim.” ifadelerini kullandı.

Olayın TRT Genel Müdürü’ne intikal ettiği ve İngiltere Büyükelçiliği’nin de konuya müdahil olduğu öğrenildi.

Onur Akay şöyle devam etti:

“Bir klarnetin sesi ne kadar güzel çalınırsa çalınsın, onu üfleyenin ruhu çirkinse, o müzikten geriye kalan sadece bir yalan olur. Salih Çağlar’ın yaptığı, sanat camiasını lekelemekten öte, insanlık suçudur. TRT derhal bu ismi kadrosundan çıkarmalı, yargı ise en ağır cezayı vermelidir. Unutmayalım: Sanat, ancak erdemle bir anlam kazanır.”