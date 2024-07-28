Trump, kripto para zirvesinde iddialı konuştu

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan Donald Trump, katıldığı kripto para zirvesinde dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Başkan seçilmesi halinde Bitcoin'in altını geçeceğini iddia eden Trump, "ABD, gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü olacak. Bitcoin ve kripto piyasası hiç olmadığı kadar yükselecek," dedi.

"Bitcoin'in bir gün altını geçeceğine inanıyorum"

Trump, konuşmasında Bitcoin'in geleceğine olan inancını vurguladı: "Bitcoin'in bir gün altını geçeceğine inanıyorum. Eğer Bitcoin aya gidecekse, ABD'nin bu yola öncülük eden ulus olmasını istiyorum. Başkan olur olmaz Gary Gensler'ı (Borsa Başkanı) kovacağım. Biz kriptoyu kucaklamazsak, Çin yapacak."

Trump konuşunca bitcoin değer kaybetti

Trump'ın bu açıklamalarının hemen ardından Bitcoin, yaklaşık 2 bin dolar değer kaybederek 68.500 seviyelerinden 66.900 seviyelerine düştü.