ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da ülkenin önde gelen teknoloji şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk’ın yemeğe katılmaması dikkat çekti. Yapay zeka alanındaki yatırımlar ve ABD’nin Çin karşısındaki konumu toplantının öne çıkan başlıkları oldu.

Trump teknoloji sektörünü ağırladı

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen akşam yemeğinde teknoloji alanında faaliyet gösteren önde gelen şirketlerin üst düzey yöneticilerini ağırladı. Etkinlik, sektördeki yatırımların ve yapay zekâ geliştirme çalışmalarının değerlendirilmesine odaklandı.

Elon Musk yemeğe katılmadı

Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk, yemeğe katılmadı. Trump’a yakınlığı bilinen Musk’ın yokluğu, basın mensupları ve sektör temsilcileri tarafından fark edildi. Katılmamasının nedeni ise resmi olarak açıklanmadı.

Yapay zekâ ve teknoloji yatırımları gündemde

Trump, toplantıda yapay zekâ alanındaki yatırımlardan övgüyle söz etti ve ABD’nin bu alanda Çin’in önünde olduğunu vurguladı. Yemekte söz alan şirket yöneticileri de Trump’a destekleri ve teknoloji yatırımlarına katkıları için teşekkür etti, ayrıca kendi yapay zekâ ve teknoloji planlarını paylaştı.

Basına açılan toplantı yapıldı

Etkinlik daha önce basına kapalı olarak duyurulmuştu. Ancak yemeğe kısa süre kala medyaya açıldı ve Trump ile teknoloji liderlerinin bir arada görüntülenmesi sağlandı.