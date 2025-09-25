Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın bu akşam gerçekleştireceği görüşmede son dakika değişikliğine gidildi. Liderlerin buluşmasının basına kapalı yapılacağı duyuruldu.

Erdoğan ABD’de

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için gittiği New York programının ardından Washington’a geçti. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ı taşıyan uçak, başkente yakın Joint Base Andrews Havalimanı’na indi.

Basına kapalı görüşme

NTV’nin aktardığına göre, Türkiye saatiyle 18.00-20.00 arasında yapılacak görüşmede plan değişikliği oldu. Erdoğan ve Trump’ın bir araya geleceği görüşmenin basına kapalı gerçekleştirileceği açıklandı.

BM Genel Kurulu’nun gündemi

New York’ta devam eden BM Genel Kurulu’nda liderlerin konuşmalarında en önemli başlık Gazze oldu. Erdoğan’ın da temaslarında bu konunun öne çıkması bekleniyor.